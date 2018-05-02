11:14 | 4.05.2018

США прекратили финансирование сирийской организации «Белые каски», узнал телеканал CBS. Вашингтон намерен и дальше оказывать помощь организации, но в каком виде, не сообщается. По данным телеканала, доля США составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии.



«Белые каски» неоднократно утверждали, что сирийская авиация наносит удары по районам с мирными жителями. Эта организация была среди тех, кто сообщил о применении в сирийском городе Дума химического оружия. Власти Сирии и России считают эти сообщения провокацией, отмечает «Эхо Москвы».