Фигурантам дела о растрате 250 млн руб. при строительстве космодрома Восточный вынесли приговоры

11:05 | 4.05.2018

Бывший руководитель «Спецстройсервиса» при Спецстрое России и еще двое предпринимателей получили сроки заключения от 6,5 до 7,5 лет за растрату при строительстве космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.



Следствие установило, что в 2012–2013 годах Андрей Ярцев, возглавлявший «Спецстройсервис» при Спецстрое России, директор «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов и гендиректор фирмы «Стройконструкция» Николай Шкадин растратили 250 млн руб. из федерального бюджета, передает РБК.