Глава ОЗХО рассказал о дозе вещества, примененного против Сергея Скрипаля и его дочери

10:59 | 4.05.2018

Для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидком виде. Об этом заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю, передает The New York Times.



«Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50–100 г или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — сказал Узюмджю. Инспекторы ОЗХО собрали образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей и на территории парка, где оба потеряли сознание, а также «в нескольких других местах, где они появлялись».



«Одна вещь, которую важно отметить: нервный агент, похоже, очень устойчив, — подчеркнул Узюмджю. — На него не влияют погодные условия. Это объясняет на самом деле то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты».



Узюмджю отметил, что намерен внести яд в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.