Россия и мир
10:59 | 4.05.2018
Глава ОЗХО рассказал о дозе вещества, примененного против Сергея Скрипаля и его дочери
«Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50–100 г или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности», — сказал Узюмджю. Инспекторы ОЗХО собрали образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей и на территории парка, где оба потеряли сознание, а также «в нескольких других местах, где они появлялись».
«Одна вещь, которую важно отметить: нервный агент, похоже, очень устойчив, — подчеркнул Узюмджю. — На него не влияют погодные условия. Это объясняет на самом деле то, что мы смогли идентифицировать его спустя значительное время. Мы считаем, что он был высокой чистоты».
Узюмджю отметил, что намерен внести яд в список химоружия, за которым будут следить специалисты ОЗХО.
© «Вечерние Ведомости»
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