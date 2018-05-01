Финляндию назвали страной с самым чистым воздухом в мире

15:16 | 3.05.2018

Лучшее в мире качество воздуха зафиксировано в Финляндии: в этой стране содержание микрочастиц пыли составляет в среднем 6 микрограммов на кубический метр, такими данными поделилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Научное исследование проводилось в 100 государствах в период с 2008 по 2016 год, передает iz.ru.



На первых строчках рейтинга также расположились Эстония, Швеция, Норвегия и Исландия. А наиболее высокие концентрации мелких частиц зафиксированы в странах Африки, Ближнего и Дальнего Востока. По данным экспертов, хуже всего воздух в Уганде, Монголии, Катаре и Камеруне. В этих странах концентрации мелких частиц в воздухе в десять раз выше по сравнению с лидерами рейтинга, передает РИА Новости.