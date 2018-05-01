В РФ начнут маркировать духи, шины и сигареты

15:10 | 3.05.2018

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.



В список попали табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, обувные товары, белье — постельное, столовое, туалетное и кухонное, фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки, передают «Ведомости».



Сейчас в России маркируются меховые изделия и действует пилотный проект маркировки лекарств с помощью меток DataMatrix; полностью он должен заработать с середины 2018 г. или с начала 2019 г. С июня начнется эксперимент по маркировке драгоценных металлов и камней.



В справке к документу отмечается, что цель такого решения — снижение оборота контрафактной продукции.