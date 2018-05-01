В штате Джорджия потерпел крушение транспортный самолет C-130, погибли девять человек

14:48 | 3.05.2018

В результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в американском штате Джорджия погибли девять человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.



Воздушное судно, приписанное к Национальной гвардии Пуэрто-Рико, направлялось из аэропорта Саванны в Аризону. Оно загорелось почти сразу после взлета и упало на автомобильное шоссе. В полиции заявляют, что лишь чудом никто из водителей не пострадал.



По словам генерал-адъютанта Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьеры, разбившийся самолет был сконструирован 60 лет назад. Он подчеркнул, что на службе Нацгвардии Пуэрто-Рико состоят очень старые самолеты.