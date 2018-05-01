Российский истребитель Су-30СМ разбился над акваторией Средиземного моря

14:39 | 3.05.2018

Российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу после взлета с авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны РФ. Оба летчика погибли. «3 мая около 9:45 мск при наборе высоты после взлёта с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ», — говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули, что истребитель не был сбит, он мог потерпеть крушение после попадания птицы в двигатель, передает «Интерфакс». «Никакого огневого воздействия по самолету не было», — сообщили в Минобороны.