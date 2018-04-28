По данным ВЦИОМ, более 80% россиян считают себя счастливыми

12:44 | 3.05.2018

Свыше 80% россиян считают себя счастливыми людьми, главными причинами этого стали семья, дети, хорошее самочувствие и любимая работа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Максимальное число оптимистов традиционно наблюдается среди молодежи от 18 до 24 лет, в этой возрастной категории людей, с улыбкой смотрящих на жизнь, набралось 87 процентов. Также к оптимизму склонны люди с высокими зарплатами (96 процентов), передает rg.ru.