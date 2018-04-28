На военных базах США запретили продавать смартфоны китайских брендов Huawei и ZTE

12:38 | 3.05.2018

Пентагон решил запретить торговлю смартфонами китайских брендов Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру. Об этом пишет The Wall Street Journal.



«Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства», — заявил представитель Пентагона Дейв Истберн, добавив, что «в свете этого продолжать продавать их в военных магазинах министерства сотрудникам обороны было бы неблагоразумно».



Huawei и ZTE в ответ заявили, что никогда не передавали разведке данные своих пользователей.