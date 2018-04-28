Около 30 человек пострадали в результате взрыва на еврейском празднике в Лондоне

12:08 | 3.05.2018

Около 30 человек пострадали при взрыве на севере Лондона. Об этом пишет Daily Express. По информации журналистов, инцидент произошел в районе Стэмфорд Хилл, где собралась толпа людей, отмечавших еврейский праздник Лаг ба-Омер, передает iz.ru.



Причина взрыва точно не установлена. Среди версий — попытка сжечь смартфоны и взрыв топлива для розжига костра.



Как сообщает The Yeshiva World, по меньшей мере несколько телефонов бросили в костер после того, как раввин произнес речь об опасности гаджетов. С такой же речью он выступал и в прошлом году.