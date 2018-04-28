Посол РФ отказался от встречи с британскими парламентариями 9 мая

11:50 | 3.05.2018

Посол России в Великобритании Александр Яковенко не планирует встречаться с британскими парламентариями 9 мая в связи с празднованием Дня Победы, сообщили в российском диппредставительстве.



Ранее руководитель британской группы Крис Брайант пригласил Яковенко на встречу с парламентской группой 9 мая. В посольстве РФ отметили, что скоро определят другую дату переговоров с британскими парламентариями.