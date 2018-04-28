По данным СМИ, Китай тайно перебросил ракетные комплексы на спорные острова Спратли

11:41 | 3.05.2018

Власти Китая тайно перебросили на спорные острова Спратли в Южно-Китайском море противокорабельные ракетные комплексы и системы ПВО. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.



Утверждается, что системы были развернуты в течение последнего месяца на рифах Файери Кросс, Саби-риф и Мисчиф. При этом принадлежность архипелага оспаривается Китаем, Японией, Вьетнамом и Филиппинами, передает iz.ru.