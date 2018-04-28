В США скончался известный советский эстрадный певец Вадим Мулерман

11:37 | 3.05.2018

В Нью-Йорке в возрасте 79 лет умер известный советский эстрадный певец, народный артист РСФСР, заслуженный артист Украины Вадим Мулерман. О его смерти сообщила певица и друг семьи Нина Бродская.



Мулерман получил известность в 1960-х годах. Среди самых известных песен в его исполнении - «Лада», «Как хорошо быть генералом», «Трус не играет в хоккей», «Король-победитель».



Кроме того, певица сообщила, что Мулерман будет похоронен в Харькове.