Издание The National Interest сообщило об «устрашающем» НАТО российском истребителе

11:29 | 3.05.2018

Военно-политическое издание The National Interest назвало российский истребитель Су-27 «наводящим ужас» на Североатлантический альянс. В статье отмечаются характеристики таких самолётов, как Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Тем не менее Су-27, по мнению автора, является лучшим из всех представленных. По данным издания, истребитель проектировался с учётом возможностей американского F-15, в частности для завоевания превосходства в воздушном пространстве.



Также издание отмечает внушительные возможности российского истребителя. На самолете может быть размещено до восьми ракет «воздух — воздух» и комплект бомб, передает РБК. Отметим, что впервые Су-27 поднялся в небо в 1977 году. Его современные модификации имеются на вооружении у более чем 20 стран мира.