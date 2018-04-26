Шведский квартет ABBA впервые за 35 лет записал новые песни

13:03 | 28.04.2018

Популярный шведский квартет АВВА впервые за 35 лет запишет новые песни. Об этом участники группы объявили в соцсетях. Премьера первой композиции состоится в декабре этого года на мировом турне виртуальных аватаров коллектива, созданных при помощи 3D-проекции, передает gazeta.ru.



Как напоминает lenta.ru, в октябре 2016 года ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление группы состоялось в 1982-м, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.