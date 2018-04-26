СМИ рассказали о российских «корнях» американского истребителя F-35

12:58 | 28.04.2018

Американские малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II имеют «русскую ДНК», полагает издание Task & Purpose.



Создание этого самолета стало возможным, когда упал «железный занавес»: Lockheed Martin стал сотрудничать с ОКБ Яковлева и получил доступ к информации о самолете Як-141. В числе прочего американская сторона получила и испытательные данные, для самостоятельного получения которых требуются годы, сообщает «Вести.ру».



«Почти наверняка данные, собранные из старого советского проекта VTOL (самолёт вертикального взлёта и посадки), использовались при разработке варианта VTOL F-35 Joint Strike Fighter. И это означает, что F-35 обязан хотя бы частью своего существования программе вооружений советской эпохи», — поясняет издание. При этом подчеркивается, что F-35 не является прямым наследником Як-141.