Австралия и Канада разместят на японском острове Окинава самолеты для наблюдения за КНДР

12:51 | 28.04.2018

На военной базе ВВС США Кадена, расположенной на японском острове Окинава, будут размещены патрульные самолеты Австралии и Канады для участия в операциях по наблюдению за активностью торговых судов Северной Кореи и соблюдением санкций Совета Безопасности ООН, передает РБК.



«Помимо США несколько стран-партнёров решили принять участие в наблюдении за незаконной морской деятельностью со стороны северокорейских судов, включая передачу грузов в море с судна на судно, что запрещено санкциями Совбеза ООН», — говорится в сообщении МИД Японии.