Бывший президент Гватемалы Альваро Арсу Иригойен скончался на 73-м году жизни

12:39 | 28.04.2018

Бывший президент Гватемалы и мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу Иригойен скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил действующий президент Гватемалы Джимми Моралес. «Гватемала потеряла великого человека, который посвятил всю свою жизнь служению. Политик, лидер и настоящий друг», — написал он в Twitter.



Альваро Арсу был 32-м президентом Гватемалы и руководил страной с 1996 года по 2000 год. Арсу удалось убедить правительство и партизанскую группировку подписать мирное соглашение во время гражданской войны, что завершило 36-летний конфликт. С января 2012 года Арсу занимал пост мэра одноименной столицы Гватемалы, напоминает РИА «Новости».