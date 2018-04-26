Путин поручил создать атлас мира с русскими названиями

12:23 | 28.04.2018

Путин предложил создать атлас мира с русскими названиями. Он должен не искажать историческую правду, сказал президент на заседании попечительского совета Русского географического общества.



«Сфера топонимики, то есть названий географических и других объектов, в целом нуждается в особом внимании. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира», — заявил Путин. Он подчеркнул, что такая ситуация стала возможной в том числе из-за отсутствия современных отечественных карт.