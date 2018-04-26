По данным ВЦИОМ, 80% граждан РФ удовлетворены своей работой

12:14 | 28.04.2018

80% трудящихся в России удовлетворены своей работой и более половины не хотят ее менять – таков результат опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает РИА «Новости».



Недовольны своей работой 18% работающих граждан. Стоит отметить, что это самый низкий показатель с 2004 года (тогда эта доля составляла 29%). Главной причиной желания сменить работу остаётся финансовая: на низкую зарплату пожаловались 20% респондентов.