Великобритания отказалась признать российские дипломы об образовании

11:57 | 28.04.2018

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.



Британские СМИ ранее сообщили, что число учащихся из России в частных школах Соединенного Королевства за последние два года сократилось почти на сорок процентов.



Как напоминает РИА "Новости", отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.