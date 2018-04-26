Дональд Трамп обсудил с Ангелой Меркель санкции против России

11:50 | 28.04.2018

Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель санкции против России, сообщает РИА «Новости». «Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они (санкции) могут оказать», — сказала Меркель.



Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к политике России. «Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — сказала она.