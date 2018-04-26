Северная и Южная Корея договорились объявить об окончании войны в этом году

11:40 | 28.04.2018

Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает Киодо со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



Накануне южнокорейское агентство Yonhap опубликовало выдержку из Пханмунджомской декларации, в которой говорилось, что «на Корейском полуострове никогда больше не будет войны и, таким образом, начнется новая эра, эра мира».



Как напоминает «Эхо Москвы», накануне лидеры двух Корей впервые встретились на границе двух стран и пожали друг другу руки. КНДР и Южная Корея заключили перемирие в 1953 году после нескольких лет войны, но мирный договор до сих пор не подписан.