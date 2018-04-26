Россия и мир
11:40 | 28.04.2018
Северная и Южная Корея договорились объявить об окончании войны в этом году
Накануне южнокорейское агентство Yonhap опубликовало выдержку из Пханмунджомской декларации, в которой говорилось, что «на Корейском полуострове никогда больше не будет войны и, таким образом, начнется новая эра, эра мира».
Как напоминает «Эхо Москвы», накануне лидеры двух Корей впервые встретились на границе двух стран и пожали друг другу руки. КНДР и Южная Корея заключили перемирие в 1953 году после нескольких лет войны, но мирный договор до сих пор не подписан.
© «Вечерние Ведомости»
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