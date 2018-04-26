Украинский депутат предложил конфисковать у РФ Крымский мост

11:33 | 28.04.2018

Россия должна отдать мост через Керченский пролив в качестве «компенсации» за «оккупацию» Крыма, заявил депутат Верховной рады и лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.



«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — заявил парламентарий в интервью интернет-изданию «Обозреватель». Как считает политик, для использования моста нужно создать международный консорциум, которому Россия должна будет передать сооружение.