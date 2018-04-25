В «Яндексе» назвали блокировку Telegram ударом по всему Рунету

16:39 | 27.04.2018

«Яндекс», чьи IP-адреса оказались в течение двух часов в реестре блокировок, считает попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram в России опасными и наносящими вред всему Рунету, следует из заявления директора по связям с общественностью Очира Манджикова, передает «Интерфакс».



«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции, — сообщил Манджиков. — Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего Рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок».



Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram по решению Таганского суда Москвы. Решение было принято после того, как мессенджер отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.