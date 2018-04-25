Главы КНДР И Южной Кореи договорились больше не воевать

16:33 | 27.04.2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе совместной пресс-конференции с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что Южная Корея и КНДР договорились больше не воевать. Об этом сообщило агентство Ренхап.



Главы государств также подписали декларацию по итогам исторической встречи в пятницу. Они договорились о проведении в мае переговоров о поэтапном ядерном разоружении КНДР вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает Bloomberg.



Как напоминают «Ведомости», первый за время правления Ким Чен Ына в КНДР межкорейский саммит начался утром в пятницу в пограничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне на военно-демаркационной линии между двумя странами.