По данным Минздрава, за последние 12 лет россияне стали пить на 40 % меньше

12:53 | 27.04.2018

Россияне значительно меньше стали употреблять алкоголь — количество спиртного на душу населения сократилось почти на 40 % с 2006 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России. «Системная работа на этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40 %», — отметили в ведомстве.



Как отмечает life.ru, Минздрав поддерживает такие инициативы, как ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на спиртное, а также уменьшение территориальной доступности алкоголя для граждан.