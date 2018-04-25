Президент Мексики поддержал совместную с США и Канадой заявку на ЧМ по футболу в 2026 году

12:37 | 27.04.2018

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в четверг заявил в сети микроблогов Twitter о поддержке совместной с США заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, несмотря на имеющиеся разногласия, передает «РИА Новости». «Мы можем иметь разногласия, но футбол нас объединяет. Вместе мы поддерживаем кандидатуру Мексики, Канады и США в качестве места проведения чемпионата мира 2026 года», — написал глава государства в своем микроблоге Twitter.



Отмечается, что единственным соперником совместной заявки США, Канады и Мексики пока остается Марокко.