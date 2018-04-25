В Москве на майские праздники ограничат продажу алкоголя

12:30 | 27.04.2018

Продажа спиртного в столице будет ограничена с 29 апреля по 2 мая, а также в День Победы, 9 мая, сообщил руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.



В частности, нельзя будет купить спиртное в магазинах, которые находятся поблизости от мест массовых гуляний — пешеходных улиц, площадей и парков. Под запрет попадут все виды спиртных напитков, в том числе пиво. Кроме того, в эти дни ограничат продажу прохладительных напитков в стеклянной таре.