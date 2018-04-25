Главы Южной Кореи и КНДР обсудили денуклеаризацию полуострова

12:26 | 27.04.2018

Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны, в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию, передает «РИА Новости».



«Оба лидера на этих переговорах провели искренний диалог о денуклеаризации Корейского полуострова, построении длительного мира и направлениях развития отношений между Югом и Севером», — рассказал официальный представитель администрации Сеула.



Как отмечает russian.rt.com, в ходе встречи Ким Чен Ын заявил, что его делегация ощущает «начало новой истории на пути к миру и процветанию». Мун Чжэ Ин в свою очередь выразил надежду, что стороны смогут провести «искренний диалог».