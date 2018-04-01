Россия и мир
16:53 | 26.04.2018
В Пентагоне открестились от показанных в России «Томагавков»
Как напоминает gazeta.ru, ранее сообщалось, что в Москве начали изучать сбитые в Сирии «умные» ракеты. Речь идет о частях ракет морского базирования «Томагавк», а также о крылатых ракетах воздушного базирования SCALP и Storm Shadow, выпущенных Великобританией и Францией.
© «Вечерние Ведомости»
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