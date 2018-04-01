В Пентагоне открестились от показанных в России «Томагавков»

16:53 | 26.04.2018

Представитель Министерства обороны США Эрик Паон отказался поверить в то, что обломки американских ракет «Томагавк», которые были выпущены по Сирии, находятся в Москве. Представленные ранее российскими военными фрагменты он назвал «очередным примером дезинформационной кампании», передает iz.ru. Он добавил, что Россия якобы в очередной раз прибегает к дезинформации, чтобы «отвлечь внимание от морального соучастия в зверствах режима Асада и гражданской резни в западной Сирии».



Как напоминает gazeta.ru, ранее сообщалось, что в Москве начали изучать сбитые в Сирии «умные» ракеты. Речь идет о частях ракет морского базирования «Томагавк», а также о крылатых ракетах воздушного базирования SCALP и Storm Shadow, выпущенных Великобританией и Францией.