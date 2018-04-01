Известный российский актёр Борис Клюев рассказал о своей тяжелой болезни

16:44 | 26.04.2018

73-летний советский и российский актёр, народный артист России, профессор Борис Клюев страдает тяжким заболеванием. Это, как сообщает телеграм-канал Mash, выяснилось недавно, когда актер обратился к врачам из-за проблемы с легкими. По словам самого актера, ситуация серьезна. Также Клюев добавил, что отказался от госпитализации и находится дома, сообщает РЕН ТВ.



Борис Клюев известен по ролям Николая Петровича в сериале «Воронины», Майкрофта Холмса в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и многих других фильмах и сериалах, а также в многочисленных театральных постановках.