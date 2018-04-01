Немецкие бизнесмены оценили свои потери в России от санкций США

16:34 | 26.04.2018

Совокупные потери немецкого бизнеса от санкций США в отношении России уже к концу 2018 года составят сотни миллионов евро. В последующие несколько лет общий размер ущерба для немецких компаний превысит €1 млрд. Такие данные в четверг, 26 апреля, опубликовала Российско-германская внешнеторговая палата (AHK). Отмечается, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами, включёнными в американский список.