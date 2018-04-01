Парламент Армении обсудит избрание нового премьера 1 мая

16:14 | 26.04.2018

Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян сообщил о дате проведения выборов премьер-министра страны. Об этом информирует пресс-служба парламента. «Согласно регламенту Национального собрания объявляю, что вопрос избрания премьер-министра будет обсуждён 1 мая в 12:00 на специальном заседании парламента», — говорится в сообщении.



Ранее были информация, что голосование может состояться 2 мая. Согласно закону, после отставки Сержа Саргсяна парламентские фракции должны представить свои кандидатуры на пост главы кабмина в семидневный срок. Затем созывается заседание парламента и избирается глава правительства.