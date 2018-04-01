Американский генерал заявил об уязвимости морской пехоты страны перед Китаем и Россией

16:08 | 26.04.2018

Силы передового развертывания Корпуса морской пехоты США находятся в уязвимом положении перед Китаем и Россией, заявил на слушаниях в Сенате командующий этим видом вооруженных сил страны генерал Роберт Неллер.



«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимыми многие силы передового развертывания США», — цитирует «РИА Новости» речь Неллера.



Прежде всего, по мнению генерала, речь идет о стремительно устаревающих самолетах, кораблях и судах десантирования. Генерал также отметил, что большинство гарнизонов морской пехоты в Тихом океане недостаточно защищены, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции.