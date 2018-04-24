В США арестовали бывшего полицейского, подозреваемого в совершении 12 убийств и 45 изнасилований

14:29 | 26.04.2018

Полиция в Калифорнии арестовала в Сакраменто бывшего полицейского 72-летнего Джозефа Джеймса де Анджело, подозреваемого в совершении 12 убийств и 45 изнасилований. Об этом сообщает The Sacramento Bee. Отмечается также, что на его счету также могут быть десятки грабежей, совершенных несколько десятилетий назад. Установить личность преступника удалось благодаря совпадению ДНК-улик.