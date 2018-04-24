Киевские власти назвали число погибших в Донбассе с 2014 года военнослужащих

14:09 | 26.04.2018

С начала силовой операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих. Об этом в своем Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.



«С начала проведения АТО [антитеррористической операции] статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек. 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика по состоянию на 01.04.2018)», — написал Матиос.



Он также сообщил, что военная прокуратура изучила ситуацию с психологической реабилитацией участников АТО. Они проходят лечение за счет бюджета. «Откровенно говоря, предусматривал, что результаты будут не блестящими, но мы точно не ожидали, что на самом деле все так плохо», — заметил Матиос.