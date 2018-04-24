Китайские власти подготовили ответные меры на односторонние действия со стороны США

14:01 | 26.04.2018

Китай подготовил план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия со стороны США. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн. «Китай решительно выступает против любых протекционистских и односторонних действий… Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — цитирует его РИА Новости.



Как подчеркнул Гао Фэн, введение ограничительных мер против китайского капитала нанесёт вред самим же США, поскольку благодаря торговле с КНР в Соединённых Штатах появилось множество новых рабочих мест.