ЦБ РФ лишил лицензии банки «Эльбин» и «Новый кредитный союз»

13:44 | 26.04.2018

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Новый кредитный союз» и махачкалинской финансовой организации «Эльбин». Об этом сообщается на сайте регулятора. Организации занимали 437-е и 483-е места в банковской системе России.