Юристы Telegram направили в Московский городской суд жалобу на блокировку мессенджера

13:33 | 26.04.2018

Адвокаты, представляющие интересы мессенджера Telegram, направили в Московский городской суд жалобу на решение о немедленной блокировке приложения по иску Роскомнадзора.



Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram 13 апреля. Основанием стал иск Роскомнадзора на отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифровки переписки, напоминает РБК.