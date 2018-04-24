Британский парламент собирается раскрыть имена россиян, хранящих активы в офшорах

13:26 | 26.04.2018

Британский парламент на следующей неделе собирается проголосовать за законопроект, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. Принятие законопроекта позволит узнать владельцев скрытых активов на Британских заморских территориях из числа россиян, пишет газета. До сих пор Британские заморские территории освобождались от действующего на территории страны требования раскрывать имена бизнесменов, владеющих активами в их юрисдикции.



Один из членов Консервативной партии, Эндрю Митчелл, сообщил, что голосование в парламенте назначено на 2 мая. По его словам, главная цель нового закона — удостовериться, что «под британским флагом в любой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели». Законопроект разработан с согласия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает lenta.ru.