В Пентагоне рассказали о радиоэлектронных атаках на самолеты ВВС США в Сирии

13:20 | 26.04.2018

Самолёты ВВС США столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. Об этом заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.



Он отметил, что американская авиация работает в Сирии в «наиболее агрессивных условиях на Земле». По его словам, противники США «ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя самолеты AC-130». При этом не указывается, кого конкретно Томас назвал «противником».