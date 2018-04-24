Россия и мир
13:12 | 26.04.2018
Российские военные начали изучать сбитые в Сирии «умные» ракеты
Напомним, что 25 апреля Минобороны РФ продемонстрировало обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии военными Франции, Великобритании и США.
© «Вечерние Ведомости»
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