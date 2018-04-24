Российские военные начали изучать сбитые в Сирии «умные» ракеты

13:12 | 26.04.2018

Упавшие в Сирии крылатые «умные» ракеты производства США, а также Великобритании и Франции изучаются специалистами российского оборонного ведомства. Полученные в ходе исследования данные будут использованы для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО, передает rg.ru. Речь идет о частях ракет морского базирования «Томагавк», а также о крылатых ракетах воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.



Напомним, что 25 апреля Минобороны РФ продемонстрировало обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии военными Франции, Великобритании и США.