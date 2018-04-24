На Кубани одного из разработчиков «Новичка» сбила машина

16:59 | 25.04.2018

На Кубани одного из разработчиков отравляющих веществ класса «Новичок» Владимира Углева сбила машина. Об этом он рассказал The Bell. Его жизни ничего не угрожает. По словам Углева, его сбил на пешеходном переходе рядом с его домом пожилой житель того же поселка. С места происшествия водитель не скрылся.



Как напоминает ТК «Дождь», Углев работал в группе, которая разрабатывала нервно-паралитические вещества класса «Новичок». Он был сотрудником Вольского филиала Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором с 1972 года шли работы над новыми отравляющими веществами. Из института он ушел в 1994 году и сейчас находится на пенсии.