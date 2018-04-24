В Москве запретят продажу алкоголя накануне матчей чемпионата мира по футболу

16:54 | 25.04.2018

Запрет на продажу алкоголя в Москве начнет действовать перед матчами чемпионата мира по футболу и продолжит в дни самих игр, заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилл Малышкин, передает m24.ru. Сообщается, что продажу алкоголя ограничат в определенных местах.



Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. В столице матчи примут стадионы «Лужники» и «Спартак».