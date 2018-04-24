Испанская полиция арестовала президента футбольного клуба «Лас-Пальмас»

16:43 | 25.04.2018

Президент испанского футбольного клуба «Лас-Пальмас» Мигель Анхель Рамирес был арестован по подозрению в невыполнении социальных обязательств по делу от 2014 года. В материале говорится, что он платил сотрудникам меньше суммы, зафиксированной в коллективном договоре. Рамирес предстанет перед судом в четверг, сообщает Marca. Отмечается, что национальная полиция задержала Рамиреса после того, как он на частном самолете прибыл из Майами.