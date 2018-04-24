Росфинмониторинг выяснил, что российские чиновники вывели миллиарды в офшоры

16:37 | 25.04.2018

Российские чиновники, а также просто россияне замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей. Как пояснил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, деньги выводились в офшоры, сообщает «РИА Новости».



По словам главы надзорного ведомства, власти регулярно мониторят крупные «офшорные сливы». К таким публикациям относятся в числе прочего «панамское досье», «райское досье» и «английское досье». Руководитель Росфинмониторинга признал, что среди участников сомнительных операций есть публичные должностные лица, включая губернаторов, депутатов и даже глав органов исполнительной власти разных уровней. Называть конкретные фамилии Чиханчин не стал, отметив, что вся информация направлена в правоохранительные органы, передает lenta.ru.