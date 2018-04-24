Российский Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет

16:29 | 25.04.2018

Генеральный штаб Вооруженных сил России показал журналистам обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Англии и Франции. «На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow», - заявил специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих журналистам, передает «Интерфакс». По его словам, показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы.



Самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли на рассвете 14 апреля ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, выпустив по территории САР более 100 ракет.