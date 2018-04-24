Власти Крыма перенесли введение курортного сбора на 2019 год

14:30 | 25.04.2018

Введение курортного сбора для отдыхающих в Республике Крым перенесено на 1 мая 2019 года. Соответствующие изменения в закон приняты на сессии Государственного совета РК в среду в двух чтениях, передает «РИА Новости Крым». Власти региона планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.



Закон «О введении курортного сбора» был принят крымским парламентом в ноябре 2017 года. Планировалось, что эксперимент начнётся 1 мая 2018 года.