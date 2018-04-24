В США принят законопроект, запрещающий помогать восстановлению Сирии

14:22 | 25.04.2018

Нижняя палата парламента США приняла законопроект, который запрещает помогать в восстановлении территорий Сирийской Арабской Республики (САР), контролируемых правительственными силами, передает iz.ru.



«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии, будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — сказано в тексте законопроекта.



Глава Комитета по иностранным делам палаты представителей Эд Ройс назвал законопроект «своевременным», поскольку он позволяет «предотвратить попадание долларов американских налогоплательщиков в руки преступного режима Асада и тех, кто его поддерживает», сообщает «Интерфакс».